Германия стремится задействовать ИИ в борьбе с организованной преступностью

Германия планирует модернизировать свои основные органы безопасности и задействовать искусственный интеллект в борьбе с организованной преступностью, в частности в борьбе с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и наркопреступностью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Немецкие министерства финансов, внутренних дел и юстиции намерены модернизировать таможенную службу и федеральную криминальную полицию Германии (BKA), в частности путем расширения их правовых и технических возможностей и увеличения штата сотрудников.

По данным BKA, организованная преступность остается одной из самых больших угроз внутренней безопасности. В 2024 году убытки от нее составили 2,64 млрд евро.

"Мы гарантируем, что следственные органы нанесут преступникам самый болезненный удар: по их деньгам", – заявил министр финансов Ларс Клингбайль.

Министерства ставят целью обеспечить более быструю конфискацию активов из сомнительных источников, включая наличные деньги, роскошные автомобили и дома.

Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что BKA получит больше персонала, полномочий и исполнительной власти.

План также предусматривает создание совместных центров анализа данных и следственных групп между таможней и BKA для борьбы с отмыванием денег и наркотиками.

Клингбайль заявил, что таможенная служба и BKA будут иметь доступ к данным друг друга и смогут использовать искусственный интеллект для идентификации преступников и анализа больших объемов информации.

Министр юстиции Стефани Хубиг заявила, что организованная преступность подрывает доверие к верховенству права и не должна оставаться безнаказанной, отметив, что преступников следует быстро идентифицировать, привлечь к ответственности и наказать.

Также стало известно, что Германия принимает меры для укрепления своей внешней разведки, стремясь наделить ее новыми широкими полномочиями в рамках подготовки к возможному разрыву отношений с США.

Кроме того, министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза-Ли Пакоста заявила, что при подготовке и проверке законопроектов депутаты могли бы более активно использовать искусственный интеллект.