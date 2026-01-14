В Естонії депутатам пропонують активніше використовувати ШІ для підготовки законопроєктів

Міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Лійза-Лі Пакоста вважає, що під час підготовки та перевірки законопроєктів депутати могли б активніше використовувати штучний інтелект.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву естонської міністерки наводить ERR.

За її словами, ШІ здатний виявляти нелогічні та абсурдні помилки, які виникають через складність юридичних текстів.

"Коли в текстах законів багато перехресних посилань, читати такий документ важко навіть підготовленому юристу", – зазначила Пакоста.

При цьому міністерка підкреслила, що штучний інтелект не є універсальним рішенням.

"Це лише один з інструментів. Головна проблема – в тому, що законопроєкти часто написані так складно, що їх зміст до кінця не розуміють навіть фахівці", – сказала вона.

За її словами, в майбутньому закони повинні стати більш зрозумілими і читабельними.

"Ми хочемо, щоб у законотворчості в Естонії могли брати участь не тільки депутати Рійгікогу, але й усі жителі країни, а для цього люди повинні розуміти, про що йдеться в законопроєктах", – підкреслила Пакоста.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Європейська комісія оголосила про план на суму 1 млрд євро щодо активізації використання штучного інтелекту (ШІ) в ключових галузях промисловості.

Також ЗМІ писали, що Німеччина хоче до кінця десятиліття активізувати використання штучного інтелекту, щоб підтримати економіку та конкурувати на світовій арені в ключових технологіях.