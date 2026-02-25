Спікер парламенту Грузії назвав Зеленського невдячним

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі назвав українського президента Володимира Зеленського невдячною людиною.

Заяву Папуашвілі наводить "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

З відповідним коментарем спікер грузинського парламенту виступив у контексті ухвалення резолюції ООН щодо України, яку підтримали 107 країн, включаючи Грузію.

"Загалом, він (Зеленський. – Ред.) невдячна людина, я не перший, хто це каже. Американський президент (Дональд Трамп. – Ред.) сказав йому проявити хоч трохи вдячності. Зеленський не виявляє вдячності ні до Америки, ні до Грузії", – сказав Папуашвілі.

При цьому він сказав, що влада в Грузії підтримує український народ, а "остаточний вердикт щодо самого Зеленського винесе український народ".

Це вже не вперше Папуашвілі звинувачує українську владу у "невдячності" до грузинського народу.

Зокрема, він говорив, що бажає Україні миру і хотів би, щоб український народ "був представлений гідною владою".