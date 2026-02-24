США не підтримали резолюцію ООН щодо підтримки міцного миру в Україні

Генеральна Асамблея ООН з нагоди четвертої річниці російського повномасштабного вторгнення ухвалила резолюцію "Підтримка міцного миру в Україні" 107 голосами країн, серед них не було США.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо з результатів голосування, яке поширив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в мережі X.

Резолюцію ініціювала Україна. Документ закликає до негайного припинення вогню та підтверджує необхідність дотримання суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Резолюція також закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно утримуваних осіб та повернення цивільних осіб.

I welcome today's adoption of the UN GA resolution “Support for lasting peace in Ukraine” initiated by Ukraine. At defining moments, the international community must be clear. Today, it is.



– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 24, 2026

107 країн підтримали резолюцію. 12 виступили проти – Росія, Білорусь, КНДР, Іран, Куба, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея, Малі, Судан, Нікарагуа та Нігер.

51 країна утрималася від голосування. Серед них – США, Китай, Вірменія, Індія, Казахстан, ОАЕ.

Як повідомив "Укрінформ", Сполучені Штати також намагалися внести правки до резолюції, зокрема вилучити пункти про територіальну цілісність України та необхідність досягнення справедливого миру. Генасамблея відхилила пропозиції американської сторони. Проти проголосували 69 країн, за – 11, утрималися – 62.

Нагадаємо, торік 24 лютого Генасамблея ООН схвалила українську резолюцію із засудженням російської агресії, і Сполучені Штати проголосували проти неї – поруч з Росією і менш як двома десятками інших країн.

Тоді Вашингтон запропонував свій проєкт резолюції ООН до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України, який не містить формулювань із засудженням Москви.

У квітні 2025 року Сполучені Штати знову проголосували проти резолюції Генеральної асамблеї ООН, в якій згадувалось засудження російської агресії проти України.