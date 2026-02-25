Спикер парламента Грузии назвал Зеленского неблагодарным
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал украинского президента Владимира Зеленского неблагодарным человеком.
Заявление Папуашвили приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".
Соответствующий комментарий спикер грузинского парламента высказал в контексте принятия резолюции ООН по Украине, которую поддержали 107 стран, включая Грузию.
"В общем, он (Зеленский. – Ред.) неблагодарный человек, я не первый, кто это говорит. Американский президент (Дональд Трамп. – Ред.) сказал ему проявить хоть немного благодарности. Зеленский не проявляет благодарности ни к Америке, ни к Грузии", – сказал Папуашвили.
При этом он сказал, что власти в Грузии поддерживают украинский народ, а "окончательный вердикт в отношении самого Зеленского вынесет украинский народ".
Это уже не первый раз, когда Папуашвили обвиняет украинскую власть в "неблагодарности" к грузинскому народу.
В частности, он говорил, что желает Украине мира и хотел бы, чтобы украинский народ "был представлен достойной властью".