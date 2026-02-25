У Будапешті познімали банери кандидата від партії Орбана, розміщені без дозволу

В одному з районів Будапешта, столиці Угорщини, прибрали з вулиць агітацію за одного з кандидатів від партії влади "Фідес", оскільки їх розмістили там без відповідних погоджень.

Про це повідомляє Telex, пише "Європейська правда".

У районі Будапешта Ужліпотварош вранці у середу зникли з вулиць численні плакати з агітацією на користь кандидата Норберта Ковача Балаша від "Фідес".

Перед цим у вівторок журналісти нарахували на 150-метровій секції вулиці 64 плакати з політиком.

Районна влада раніше отримала кілька скарг щодо передвиборчої реклами. У коментарі Telex повідомили, що жоден кандидат чи партія не отримували дозволів розміщувати агітаційні матеріали на квіткових стовпах і вони закликатимуть зняти їх.

У середу в районній владі зазначили, що проінформували "Фідес" про нелегальність розміщення постерів і їх зняли.

Нагадаємо, до парламентських виборів в Угорщині залишається менше двох місяців і вони можуть призвести до завершення багаторічного правління прем’єра Віктора Орбана та його партії "Фідес". Останні соцопитування показують значну перевагу опозиційної партії "Тиса".

Орбан у середу вийшов із заявами про нібито "українську загрозу" для енергосистеми Угорщини та анонсував розгортання військових для захисту енергетичної інфраструктури.

Раніше угорський прем’єр заблокував 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, так і виділення Україні 90 млрд євро європейського кредиту, стверджуючи, що Україна суто з політичних мотивів не відновлює транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".