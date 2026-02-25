В Будапеште поснимали баннеры кандидата от партии Орбана, размещенные без разрешения

В одном из районов Будапешта, столицы Венгрии, убрали с улиц агитацию за одного из кандидатов от партии власти "Фидес", поскольку их разместили там без соответствующих согласований.

Об этом сообщает Telex, пишет "Европейская правда".

В районе Будапешта Ужлипотварош утром в среду исчезли с улиц многочисленные плакаты с агитацией в пользу кандидата Норберта Ковача Балаша от "Фидес".

Перед этим во вторник журналисты насчитали на 150-метровой секции улицы 64 плаката с политиком.

Районные власти ранее получили несколько жалоб относительно размещения предвыборной рекламы. В комментарии Telex сообщили, что ни один кандидат или партия не получали разрешений размещать агитационные материалы на столбах для цветов и они будут призывать снять их.

В среду в районной власти отметили, что проинформировали "Фидес" о нелегальности размещения постеров и их сняли.

Напомним, до парламентских выборов в Венгрии остается менее двух месяцев и они могут привести к завершению многолетнего правления премьера Виктора Орбана и его партии "Фидес". Последние соцопросы показывают значительное преимущество оппозиционной партии "Тиса".

Орбан в среду вышел с заявлениями о якобы "украинской угрозе" для энергосистемы Венгрии и анонсировал развертывание военных для защиты энергетической инфраструктуры.

Ранее венгерский премьер заблокировал как 20-й пакет санкций ЕС против РФ, так и выделение Украине 90 млрд евро европейского кредита, утверждая, что Украина чисто по политическим мотивам не возобновляет транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".