Опозиційна угорська "Тиса" значно випереджає партію Орбана в новому опитуванні

Угорська опозиційна партія "Тиса" збільшила свою перевагу над партією прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес".

Про це йдеться у новому опитуванні Median, пише "Європейська правда".

Угорська опозиційна партія "Тиса" збільшила свою перевагу над "Фідес" до безпрецедентних 20 відсоткових пунктів серед виборців, які визначилися із вибором, а також на 11 відсоткових пунктів – серед усього населення, що має право на голос.

"Тиса" має підтримку 55% виборців, які визначилися з вибором, проти 35% у "Фідес".

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр після цього опитування пообіцяв ще більше активізувати свою кампанію.

Опитування було проведено 18-23 лютого серед 1000 осіб; похибка становить +-3,5 пункти.

Варто зазначити, що 12 лютого лідер "Тиси" Мадяр вийшов з публічними поясненнями, що став жертвою провокації із використанням прихованої зйомки інтимного характеру.

Політик пов'язав появу цього відео з людьми, близькими до партії Віктора Орбана "Фідес".

Також Мадяр заявив, що команда Орбана збирається шантажувати його публікацією інтимних відео з партнеркою.

Дивіться детальне відео "ЄП" про те, чи реальна в Угорщині зміна антиукраїнської влади Орбана.