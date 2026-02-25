Вадефуль: використання заморожених активів РФ для позики Україні поки не обговорюється

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що ЄС поки не обговорює можливість надання Україні "репараційної позики" замість кредиту на 90 млрд євро, ухвалення якого блокує Угорщина.

Про це, як пише "Європейська правда", німецький міністр заявив на пресконференції зі своїм колегою з Бельгії Максимом Прево, передає Le Soir.

Глава МЗС Німеччини наголосив, що Євросоюз обрав шлях спільного кредиту для надання допомоги Україні на 2026-2027 роки, а питання використання російських заморожених активів розглядатимуть пізніше.

"Спільна позика – це шлях, яким пішов ЄС. Російські суверенні активи будуть розглядатися в майбутньому в контексті репарацій, які повинна виплатити Росія, але дискусія на цю тему завершена", – заявив Вадефуль.

"Репараційна позика" була одним з варіантів фінансування України, які розглядали в ЄС. 19 грудня країни-члени погодили інший план допомоги Києву – шляхом надання кредиту через бюджетні запозичення.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС, відмовившись проголосувати за один з трьох затверджених Європейським парламентом документів, необхідних для виділення коштів – зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки. Будапешт аргументував свою позицію тим, що Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських ударів.

24 лютого Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва запевнила, що ЄС знайде спосіб затвердити кредит на 90 млрд євро для України, попри спротив Угорщини.