Вадефуль: использование замороженных активов РФ для займа Украине пока не обсуждается

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что ЕС пока не обсуждает возможность предоставления Украине "репарационного займа" вместо кредита на 90 млрд евро, принятие которого блокирует Венгрия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", немецкий министр заявил на пресс-конференции со своим коллегой из Бельгии Максимом Прево, передает Le Soir.

Глава МИД Германии подчеркнул, что Евросоюз выбрал путь совместного кредита для оказания помощи Украине на 2026-2027 годы, а вопрос использования российских замороженных активов будут рассматривать позже.

"Совместный заем – это путь, по которому пошел ЕС. Российские суверенные активы будут рассматриваться в будущем в контексте репараций, которые должна выплатить Россия, но дискуссия на эту тему завершена", – заявил Вадефуль.

"Репарационный заем" был одним из вариантов финансирования Украины, которые рассматривали в ЕС. 19 декабря страны-члены согласовали другой план помощи Киеву – путем предоставления кредита через бюджетные заимствования.

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС, отказавшись проголосовать за один из трех утвержденных Европейским парламентом документов, необходимых для выделения средств – изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы. Будапешт аргументировал свою позицию тем, что Украина якобы намеренно не ремонтирует нефтепровод "Дружба", поврежденный в результате российских ударов.

24 февраля Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев заверила, что ЕС найдет способ утвердить кредит на 90 млрд евро для Украины, несмотря на сопротивление Венгрии.