Президентка Єврокомісії обіцяє знайти рішення для надання Україні 90 млрд, попри Орбана
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС знайде способи реалізувати домовленість про надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро, попри те, що Угорщина заблокувала один з процедурних кроків для цього.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на брифінгу лідерів ЄС у Києві.
Фон дер Ляєн зазначила, що кредит на 90 мільярдів – фактично погоджене рішення, і Євросоюз у той чи інший спосіб забезпечить його реалізацію, попри перешкоджання Угорщини.
"Кредит був погоджений лідерами 27 країн-членів на Європейській раді. Вони дали слово – і це слово не може бути порушене. Тож ми забезпечимо рішення з цим кредитом, у той чи інший спосіб. Дозвольте дуже чітко сказати: у нас є різні варіанти, і ми ними скористаємося", – заявила президентка Єврокомісії.
У вівторок, 24 лютого, Рада ЄС з загальних питань ухвалила два документи, які роблять можливим продовження технічної роботи з надання Україні кредиту в 90 млрд євро у 2026-27 роках, проте ще один необхідний для надання коштів законопроєкт залишається заблокованим Угорщиною.
Всі три документи вже схвалені Європейським парламентом і знаходилися на останній стадії затвердження – у Раді ЄС.
Планувалося, що документи будуть ухвалені Радою ЄС та підписані у Європарламенті 24 лютого, на честь річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
