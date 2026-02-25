Естонія інвестувала 7 млн євро в розробника зенітних ракет

Естонія інвестувала 7 млн євро в оборонний стартап Frankenburg Technologies, який розраховує розробити технологію і запустити виробництво більш дешевих і масових систем протиповітряної оборони в порівнянні з існуючими системами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як зазначили в естонському Міністерстві економіки та комунікацій, інвестиція з державного Оборонного фонду в Frankenburg Technologies була зроблена в рамках раунду залучення коштів, в ході якого компанія залучила в цілому 30 млн євро.

За словами очільника відомства Ерккі Келдо, інвестиція в Frankenburg Technologies підтверджує, що в Естонії можна створити критично важливі для державної оборони Естонії та всієї Європи можливості.

Залучені кошти будуть використані для створення в Європі виробничих майданчиків для випуску зенітних ракет. Поставлена мета передбачає створення двох виробничих майданчиків в ЄС, здатних випускати по 100 ракет на добу і спроєктованих таким чином, щоб було можливе швидке масштабування виробництва.

Заснована в 2024 році компанія вже розробила свій перший продукт – зенітну ракету малої дальності Mark I, перейшовши зараз до її випробувань і налагодження промислового виробництва. Для цього їй знадобилося 13 місяців.

Планується також створення спеціалізованих виробництв для випуску двигунів і боєголовок ракет на території ЄС, щоб забезпечити технологічну незалежність від зовнішніх постачальників.

Повідомляли також, що на озброєння Сил оборони Естонії в поточному році надійдуть зенітно-ракетні комплекси середньої дальності IRIS-T німецького виробництва.

А у грудні стало відомо, що Естонія придбає щонайменше 6 РСЗВ Chunmoo південнокорейського виробництва.