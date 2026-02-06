Сили оборони Естонії отримають на озброєння системи ППО IRIS-T

На озброєння Сил оборони Естонії в поточному році надійдуть зенітно-ракетні комплекси середньої дальності IRIS-T німецького виробництва.

Така інформація наводиться в огляді розвитку державної оборони на 2026 рік, представленому в п'ятницю Міністерством оборони, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

В естонському оборонному відомстві назвали отримання засобів ППО середньої дальності новою віхою в розвитку Сил оборони.

Системи IRIS-T, які довели свою ефективність в Україні, використовуються для ураження повітряних цілей на висоті до 20 км і на відстані до 40 км.

Сили оборони також отримають додаткові засоби ППО малої дальності у вигляді польських ПЗРК Piorun, кількість самохідних артилерійських установок K9 Thunder корейського виробництва досягне 36 і будуть поставлені додаткові французькі артилерійські установки Caesar на колісній платформі.

Раніше Сили оборони отримали американські РСЗО HIMARS і знаходяться в процесі придбання корейських РСЗО Chunmoo.

На мінних тральщиках у ВМС цього року замінять головні силові установки і укладуть договори на продовження терміну їх експлуатації. Також аналізується можливість будівництва до чотирьох нових кораблів для ВМС Естонії в період дії програми розвитку.

Будуть модернізовані радари для спостереження за обстановкою на морі і створена ракетна система берегової оборони Bluespear.

У сфері безпілотної авіації продовжаться поставки розвідувальних дронів і великих обсягів FPV-дронів, а також відбудуться перші поставки баражуючих боєприпасів. Крім того, буде поставлена акустична система стеження, а також кінетичні та електронні засоби боротьби з дронами.

Оборонні витрати Естонії в 2026 році заплановані на рівні 2,4 млрд євро, або 5,4% валового внутрішнього продукту. У Міністерстві оборони зазначили, що це майже в чотири рази перевищує показник 2021 року. У 2026-2029 роках 37% оборонного бюджету піде на закупівлю озброєння і ще 25% – на боєприпаси.

За словами міністра оборони Ханно Певкура, в 2025 році план закупівель для Сил оборони був виконаний на 100%.

У грудні стало відомо, що Естонія придбає щонайменше 6 РСЗВ Chunmoo південнокорейського виробництва.

А перед тим Міністерство національної оборони Литви підписало контракт на суму приблизно 252 млн євро з лідером французької оборонної промисловості KNDS France на придбання колісних гаубиць Caesar Mk II.