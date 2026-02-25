Эстония инвестировала 7 млн евро в разработчика зенитных ракет

Эстония инвестировала 7 млн евро в оборонный стартап Frankenburg Technologies, который рассчитывает разработать технологию и запустить производство более дешевых и массовых систем противовоздушной обороны по сравнению с существующими системами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как отметили в эстонском Министерстве экономики и коммуникаций, инвестиция из государственного Оборонного фонда в Frankenburg Technologies была сделана в рамках раунда привлечения средств, в ходе которого компания привлекла в общей сложности 30 млн евро.

По словам главы ведомства Эркки Келдо, инвестиция в Frankenburg Technologies подтверждает, что в Эстонии можно создать критически важные для государственной обороны Эстонии и всей Европы возможности.

Привлеченные средства будут использованы для создания в Европе производственных площадок для выпуска зенитных ракет. Поставленная цель предусматривает создание двух производственных площадок в ЕС, способных выпускать по 100 ракет в сутки и спроектированных таким образом, чтобы было возможно быстрое масштабирование производства.

Основанная в 2024 году компания уже разработала свой первый продукт – зенитную ракету малой дальности Mark I, перейдя сейчас к ее испытаниям и налаживанию промышленного производства. Для этого ей понадобилось 13 месяцев.

Планируется также создание специализированных производств для выпуска двигателей и боеголовок ракет на территории ЕС, чтобы обеспечить технологическую независимость от внешних поставщиков.

Сообщалось также, что на вооружение Сил обороны Эстонии в текущем году поступят зенитно-ракетные комплексы средней дальности IRIS-T немецкого производства.

А в декабре стало известно, что Эстония приобретет не менее 6 РСЗО Chunmoo южнокорейского производства.