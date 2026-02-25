Поліція Іспанії затримала в Німеччині підозрюваного у вбивстві Портнова
Національна поліція Іспанії повідомила про затримання в Німеччині ймовірного виконавця вбивства колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова, яке сталося в травні 2025 року.
Про це йдеться в заяві іспанської поліції, повідомляє "Європейська правда".
До німецького міста, де відбувся арешт, прибули агенти 5-ї групи з розслідування вбивств Головного управління поліції Мадрида, які співпрацювали з групою спеціальних операцій німецької BKA.
За даними розслідування, заарештований є особою, яка здійснила постріли у Портнова.
Видано європейський ордер на арешт та європейський ордер для проведення обшуку в помешканні заарештованого.
Розслідування триває для повного з'ясування обставин справи, додали іспанські правоохоронці.
Колишнього радника колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича – Андрія Портнова – 21 травня 2025 року застрелили у Мадриді.
Незабаром після вбивства іспанський суд постановив засекретити розслідування вбивства Портнова.
Проросійський Портнов був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, й у липні 2022 року стало відомо, що він виїхав з України через Закарпаття.