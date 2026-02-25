Полиция Испании задержала в Германии подозреваемого в убийстве Портнова

Национальная полиция Испании сообщила о задержании в Германии вероятного исполнителя убийства бывшего заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Портнова, которое произошло в мае 2025 года.

Об этом говорится в заявлении испанской полиции, сообщает "Европейская правда".

В немецкий город, где произошел арест, прибыли агенты 5-й группы по расследованию убийств Главного управления полиции Мадрида, которые сотрудничали с группой специальных операций немецкой BKA.

По данным расследования, арестованный является лицом, которое произвело выстрелы в Портнова.

Выдан европейский ордер на арест и европейский ордер для проведения обыска в жилище арестованного.

Расследование продолжается для полного выяснения обстоятельств дела, добавили испанские правоохранители.

Бывший советник бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича – Андрей Портнов – 21 мая 2025 года был застрелен в Мадриде.

Вскоре после убийства испанский суд постановил засекретить расследование убийства Портнова.

Пророссийский Портнов был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, и в июле 2022 года стало известно, что он уехал из Украины через Закарпатье.