Румунія з великим відривом лідирує у ЄС за показниками інфляції

Румунія з великим відривом опинилась на першому місці за показниками інфляції у ЄС за січень 2026 року.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив Євростат.

У єврозоні інфляція у січні 2026 року становила 1.7%, порівняно з 2% у грудні. Загалом у ЄС річна інфляція у січні склала 2%, порівняно з 2,3% у грудні 2025 року.

Найвища інфляція виявилась у Румунії – 8,5%, що удвічі вище, ніж у Словаччини, яка на другій позиції з 4,3%. На третьому місці за зростанням цін опинилась Естонія з 3,8%.

Найнижчі показники інфляції зафіксували у Франції (0.4%), Данії (0.6%), Фінляндії та Італії (1%).

За категоріями товарів і послуг, в середньому у січні 2026 року найбільше подорожчали послуги, продукти харчування, алкоголь і тютюн.

Останні опитування у Румунії показали, що інфляція – на другому місці серед проблем, які найбільше турбують людей, після корупції.

Нагадаємо, дебати щодо скорочення видатків у Румунії поставили під загрозу урядову коаліцію.