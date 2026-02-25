Румыния с большим отрывом лидирует в ЕС по показателям инфляции

Румыния с большим отрывом оказалась на первом месте по показателям инфляции в ЕС за январь 2026 года.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал Евростат.

В еврозоне инфляция в январе 2026 года составила 1.7% по сравнению с 2% в декабре. Всего в ЕС годовая инфляция в январе составила 2% по сравнению с 2,3% в декабре 2025 года.

Самая высокая инфляция оказалась в Румынии – 8,5%, что вдвое выше, чем у Словакии, которая на второй позиции с 4,3%. На третьем месте по росту цен оказалась Эстония с 3,8%.

Самые низкие показатели инфляции зафиксировали во Франции (0.4%), Дании (0.6%), Финляндии и Италии (1%).

По категориям товаров и услуг, в среднем в январе 2026 года больше всего подорожали услуги, продукты питания, алкоголь и табак.

Последние опросы в Румынии показали, что инфляция – на втором месте среди проблем, которые больше всего беспокоят людей, после коррупции.

Напомним, дебаты по сокращению расходов в Румынии поставили под угрозу правительственную коалицию.