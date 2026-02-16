У Румунії дебати через скорочення витрат поставили під загрозу урядову коаліцію

У Румунії загострилися дебати між членами коаліційного уряду через нову реформу, яка передбачає скорочення витрат у місцевих та центральних органах влади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Europafm.

Повідомляється, що міністри сільського господарства, охорони здоров'я та енергетики, які є членами Соціал-демократичної партії Румунії, виступили проти надзвичайної постанови, яка передбачає 10-відсоткове скорочення витрат у місцевих та центральних органах влади.

Прем'єр-міністр Іліє Боложан скликав зустріч коаліції у понеділок, 16 лютого, щоб обговорити суперечливу реформу.

Як зазначає видання, в ході дебатів порушувалося питання виходу соціал-демократів з коаліції. Члени цієї партії звинувачують главу уряду в "нестабільності".

Скорочення витрат у місцевих та центральних органах влади, а також заходи щодо економічного відновлення мали бути ухвалені минулого тижня. Очікується, що пропозицію знову розглянуть у четвер, 19 лютого.

Зазначимо, що реформа викликала протести у місцевих радах по всій Румунії. Понад 1500 мерій минулого тижня оголосили попереджувальний страйк у зв’язку із запланованими урядом реформами публічної адміністрації.

А в грудні коаліційний уряд Іліє Боложана пережив голосування про недовіру, який їм оголосили після другої спроби підвищити пенсійний вік для суддів і прокурорів і обмежити їх пенсії.