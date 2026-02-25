Кишинів і Тирасполь після майже року перерви проведуть переговори у форматі "1+1"

Представники Молдови і невизнаного Придністров’я 26 лютого вперше за майже рік проведуть зустріч у форматі "1+1".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Інформацію про заплановану зустріч політичних представників Кишинева й Тирасполя у четвер 26 лютого підтвердили у Бюро реінтеграції Молдови.

У Придністров’ї заявили, що перемовини відбудуться в офісі місії ОБСЄ у Тирасполі.

Попередня зустріч у такому форматі відбулася 8 квітня 2025 року в офісі ОБСЄ у Бендерах. Тоді Придністров’я представляв "очільник МЗС" Віталій Ігнатьєв, Молдову – тодішній віцепрем’єр з реінтеграції Олег Серебрян.

Нагадаємо, в уряді Молдови вважають "мертвим" формат "5+2" щодо Придністров’я, де учасниками, крім Кишинева й Тирасполя, були Росія, Україна і ОБСЄ.

