Кишинев и Тирасполь после почти года перерыва проведут переговоры в формате "1+1"

Представители Молдовы и непризнанного Приднестровья 26 февраля впервые за почти год проведут встречу в формате "1+1".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Информацию о запланированной встрече политических представителей Кишинева и Тирасполя в четверг 26 февраля подтвердили в Бюро реинтеграции Молдовы.

В Приднестровье заявили, что переговоры состоятся в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе.

Предыдущая встреча в таком формате состоялась 8 апреля 2025 года в офисе ОБСЕ в Бендерах. Тогда Приднестровье представлял "глава МИД" Виталий Игнатьев, Молдову – тогдашний вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.

Напомним, в правительстве Молдовы считают "мертвым" формат "5+2" по Приднестровью, где участниками, кроме Кишинева и Тирасполя, были Россия, Украина и ОБСЕ.

Читайте также Приднестровью готовят деоккупацию. Что дает основания ждать скорого объединения Молдовы