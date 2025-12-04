У Кишиневі вважають "мертвим" формат "5+2" щодо Придністров’я

В уряді Молдови вважають, що формат діалогу щодо Придністров’я "5+2", де учасниками були також РФ і Україна, за нинішніх обставин не може працювати.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявив віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь.

Валеріу Ківерь зазначив, що формат "5+2" більше не працює і неможливо очікувати, що двоє з його учасників, Росія та Україна, які зараз у стані війни, зможуть брати участь в обговоренні врегулювання іншого конфлікту.

До формату "5+2" входять офіційна влада Молдови, де-факто влада Придністров’я, ОБСЄ, Україна та Росія.

"В осяжному майбутньому цей формат не зможе підтримувати переговорний процес", – сказав Ківерь.

У своїх заявах він також підтвердив, що Молдова у співпраці з Євросоюзом і США розробляє план реінтеграції невизнаного Придністров’я – але поки не розкриватиме деталей.

Також віцепрем’єр зазначив, що Молдова не хоче, щоб питання Придністров’я включали у якісь ширші перемовини, зокрема щодо припинення російсько-української війни.

Читайте також Придністров'ю готують деокупацію. Що дає підстави чекати на швидке об'єднання Молдови