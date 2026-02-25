Сенатори США сперечаються щодо санкцій проти Росії

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем обурився діями своєї колеги-демократки Джин Шахін, яка запропонувала новий санкційний інструмент для тиску на Росію.

Про це, як пише "Європейська правда", Грем написав у X.

Як стало відомо, сенаторка-демократка і представниця комітету Сенату з міжнародних відносин Джин Шахін запропонувала новий законопроєкт щодо тиску на Росію, який розширить повноваження адміністрації США щодо арешту російських нафтових танкерів, які належать до "тіньового флоту".

Комітет підтримав цю ініціативу 20 голосами проти 2.

"Звідки Росія отримує більшу частину своїх доходів? Від нафти та газу. Ми вважаємо, що це ефективніший механізм, ніж той, що пропонується в новій версії [законопроєкту про санкції]", – сказала сенаторка.

Вона мала на увазі законодавчу ініціативу Ліндсі Грема, яка дозволить президенту США запроваджувати вторинні санкції і тарифи щодо країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту і газ, підтримуючи таким чином воєнну машину РФ. Цей законопроєкт, попри двопартійну підтримку, вже кілька місяців "застряг" в Конгресі США, очікуючи схвалення від американського президента.

Грем висловив занепокоєння, що Шахін таким чином переконає демократів не підтримувати законопроєкт про санкції.

"Неймовірно непокоїть те, що після всіх цих зусиль демократи можуть вирішити не підтримувати законопроєкт про санкції проти Росії, який дозволить президенту Трампу запроваджувати мита на країни, що купують дешеву російську нафту, що підтримує військову машину Путіна. Тарифні повноваження пов'язані виключно з російсько-українським конфліктом, а не зі загальними тарифними повноваженнями, і мають трирічний термін дії", – написав сенатор.

Punchbowl News додає, що демократи також відмовляються від підтримки законопроєкту про вторинні санкції проти РФ через те, що він "був перероблений на вподобання Білого дому".

Як писали, 8 січня сенатор США Ліндсі Грем заявив, що президент Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.

Ще в середині листопада Ліндсі Грем заявляв, що Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

ЗМІ також повідомляли, що американські сенатори також розробили нове законодавство, яке має значно розширити санкції США щодо "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.