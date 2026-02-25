Сенаторы США спорят о санкциях против России

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм возмутился действиями своей коллеги-демократа Джин Шахин, которая предложила новый санкционный инструмент для давления на Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Грэм написал в X.

Как стало известно, сенатор-демократ и представительница комитета Сената по международным отношениям Джин Шахин предложила новый законопроект по давлению на Россию, который расширит полномочия администрации США по аресту российских нефтяных танкеров, принадлежащих к "теневому флоту".

Комитет поддержал эту инициативу 20 голосами против 2.

"Откуда Россия получает большую часть своих доходов? От нефти и газа. Мы считаем, что это более эффективный механизм, чем тот, который предлагается в новой версии [законопроекта о санкциях]", – сказала сенатор.

Она имела в виду законодательную инициативу Линдси Грэма, которая позволит президенту США вводить вторичные санкции и тарифы в отношении стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ, поддерживая таким образом военную машину РФ. Этот законопроект, несмотря на двухпартийную поддержку, уже несколько месяцев "застрял" в Конгрессе США, ожидая одобрения от американского президента.

Грэм выразил обеспокоенность, что Шахин таким образом убедит демократов не поддерживать законопроект о санкциях.

"Невероятно беспокоит то, что после всех этих усилий демократы могут решить не поддерживать законопроект о санкциях против России, который позволит президенту Трампу вводить пошлины на страны, покупающие дешевую российскую нефть, что поддерживает военную машину Путина. Тарифные полномочия связаны исключительно с российско-украинским конфликтом, а не с общими тарифными полномочиями, и имеют трехлетний срок действия", – написал сенатор.

Punchbowl News добавляет, что демократы также отказываются от поддержки законопроекта о вторичных санкциях против РФ из-за того, что он "был переработан по вкусу Белого дома".

Как писали, 8 января сенатор США Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России.

Еще в середине ноября Линдси Грэм заявлял, что Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.

СМИ также сообщали, что американские сенаторы также разработали новое законодательство, которое должно значительно расширить санкции США в отношении "теневого флота" российских нефтяных танкеров.