У Німеччині зберігається значний розрив між заробітними платами чоловіків і жінок

У Німеччині у 2025 році залишився незмінним розрив між заробітними платами чоловіків і жінок.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

За даними Федерального статистичного офісу, протягом 2025 року розрив між заробітними платами чоловіків і жінок у Німеччині не змінився – жінки заробляють за годину в середньому на 16% менше, ніж чоловіки.

Валова годинна заробітна плата німців-чоловіків в середньому становила 27,05 євро – на 4,24 євро більше, ніж у жінок.

Останніми роками розрив у заробітних платах суттєво скоротився – для порівняння, у 2006 році різниця становила 23%.

У статистичному відомстві зазначають, що в багатьох випадках ситуація пояснюється "структурними факторами": жінки частіше, ніж чоловіки, працюють неповний робочий день і частіше працюють у професіях з нижчими заробітними платами.

Проте і серед колег з приблизно однаковими досвідом і посадовими обов'язками розрив зберігається – на рівні 6%.

Розрив між заробітними платами чоловіків і жінок особливо великий у західних землях Німеччини – 39%, тоді як у східних він становить 22%. Причиною називають традиційно більшу зайнятість жінок у східних землях, і частішу зайнятість на повний робочий день.

Нагадаємо, у 2023 році Європарламент ухвалив нові правила для подолання гендерного розриву в оплаті праці.

Станом на той час, жінки в середньому заробляли на 13% менше за чоловіків.