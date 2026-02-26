В Германии сохраняется большой разрыв между зарплатами мужчин и женщин

В Германии в 2025 году остался неизменным разрыв между заработными платами мужчин и женщин.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

По данным Федерального статистического управления, в течение 2025 года разрыв между заработными платами мужчин и женщин в Германии не изменился – женщины зарабатывают в среднем на 16% меньше, чем мужчины.

Валовая почасовая заработная плата немцев-мужчин в среднем составляла 27,05 евро – на 4,24 евро больше, чем у женщин.

В последние годы разрыв в заработных платах существенно сократился – для сравнения, в 2006 году разница составляла 23%.

В статистическом ведомстве отмечают, что во многих случаях ситуация объясняется "структурными факторами": женщины чаще, чем мужчины, работают неполный рабочий день и чаще работают в профессиях с более низкими заработными платами.

Однако и среди коллег с примерно одинаковым опытом и должностными обязанностями разрыв сохраняется – на уровне 6%.

Разрыв между заработными платами мужчин и женщин особенно велик в западных землях Германии – 39%, тогда как в восточных он составляет 22%. Причиной называют традиционно большую занятость женщин в восточных землях и более частую занятость на полный рабочий день.

Напомним, в 2023 году Европарламент принял новые правила для преодоления гендерного разрыва в оплате труда.

На тот момент женщины в среднем зарабатывали на 13% меньше мужчин.