Єврокомісарка: Україна ще не відновила довіру після атаки на НАБУ і САП

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що проблеми з довірою до України через атаку на НАБУ і САП влітку 2025 році досі існують.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

Згадуючи події липня 2025 року, Кос розповіла, що не могла зрозуміти, "навіщо Україна це робить", оскільки позбавлення незалежності НАБУ і САП означало б закриття шляху до членства в ЄС.

На запитання, чи можна говорити про відновлення довіри до України з боку ЄС після скасування скандальних законів, єврокомісарка відповіла: "Ні, зовсім ні. Це лишиться назавжди".

"Бо ухвалювати, скасовувати закони можна скільки завгодно, але просто так повернути довіру – не вийде... Коли довіра вже не є повною – тоді, що б не робив твій партнер, ти все одно ставиш маленький знак питання: а чи правильно він робить? Яка тепер мета?" – сказала Кос.

Водночас вона додала, що відновлювати цю довіру їй допомагає українське суспільство.

"Бо я знаю, що в Україні громадянське суспільство дійсно відіграє важливу роль. Я також бачила опитування, що 72% українців підтримують членство в ЄС, і коли їх запитали, яких переваг вони чекають – то відповідь про боротьбу з корупцією мала дуже високу підтримку, таку само, як і питання добробуту", – зазначила Кос.

Вона додала, що хотіла б бачити таке суспільство у кожної країни-кандидатки.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова раніше в інтерв'ю "ЄП" заявила, що не називала б "катастрофою" ситуацію навколо законів про НАБУ і САП, однак визнала, що Україні потрібно продовжувати роботу над відновленням довіри.

Як повідомляла "Європейська правда", у липні Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №12414, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора. Згодом під величезним тиском Заходу був ухвалений закон, покликаний змінити ситуацію з НАБУ і САП.

Дивіться інтерв'ю Мартою Кос на каналі "Європейської правди" або згодом читайте текстову версію на сайті.