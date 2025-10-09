"Довіра пошкоджена, але не зруйнована": посол ЄС про наслідки липневих законів про НАБУ і САП

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що не називала б "катастрофою" ситуацію навколо законів про НАБУ і САП, однак визнала, що Україні потрібно продовжувати роботу над відновленням довіри.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Матернової, то був момент, коли "як міжнародні інституції, включно з ЄС, так і міжнародні партнери України, а також українське громадянське суспільство і молодь виходили на вулиці, сигналізуючи, що це неприпустимо".

Вона відзначила швидку реакцію влади, після якої, за її словами, "більшість проблем було виправлено".

"Хтось казав недавно, що раніше європейські прем’єри та президенти не знали слів "САП" та "НАБУ", а тепер знають. Тому це був важливий момент, щоб показати, що функціональність, ефективність та незалежність антикорупційної системи – важлива частина української демократії", – сказала посол.

На запитання, що необхідно для відновлення довіри повною мірою, Матернова відповіла: "Час і дії".

При цьому вона запевнила, що ситуація з НАБУ і САП не зруйнувала європейське майбутнє України.

"Саме тому я надаю перевагу не вживати слово "катастрофа". Бо все не було зруйноване. Так, напевно, було завдано шкоди, і потрібно буде працювати над повним відновленням довіри", – резюмувала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", у липні Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора. Згодом під величезним тиском Заходу був ухвалений закон, покликаний змінити ситуацію з НАБУ і САП.

Нещодавно єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що шкода, яка була завдана антикорупційним реформам в Україні липневими законами, наразі майже нейтралізована, однак довіру міжнародних інвесторів та деяких партнерів ще необхідно відновлювати.

