Еврокомиссар: Украина еще не восстановила доверие после атаки на НАБУ и САП

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что проблемы с доверием к Украине из-за атаки на НАБУ и САП летом 2025 года до сих пор существуют.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Вспоминая события июля 2025 года, Кос рассказала, что не могла понять, "зачем Украина это делает", поскольку лишение независимости НАБУ и САП означало бы закрытие пути к членству в ЕС.

На вопрос, можно ли говорить о восстановлении доверия к Украине со стороны ЕС после отмены скандальных законов, еврокомиссар ответила: "Нет, совсем нет. Это останется навсегда".

"Потому что принимать, отменять законы можно сколько угодно, но просто так вернуть доверие – не получится... Когда доверие уже не является полным – тогда, что бы ни делал твой партнер, ты все равно ставишь маленький знак вопроса: а правильно ли он делает? Какая теперь цель?" – сказала Кос.

В то же время она добавила, что восстанавливать это доверие ей помогает украинское общество.

"Потому что я знаю, что в Украине гражданское общество действительно играет важную роль. Я также видела опрос, что 72% украинцев поддерживают членство в ЕС, и когда их спросили, каких преимуществ они ждут – то ответ о борьбе с коррупцией имел очень высокую поддержку, такую же, как и вопрос благосостояния", – отметила Кос.

Она добавила, что хотела бы видеть такое общество у каждой страны-кандидатки.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова ранее в интервью "ЕП" заявила, что не называла бы "катастрофой" ситуацию вокруг законов о НАБУ и САП, однако признала, что Украине нужно продолжать работу над восстановлением доверия.

Как сообщала "Европейская правда", в июле Верховная Рада приняла скандальный законопроект №12414, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора. Впоследствии под огромным давлением Запада был принят закон, призванный изменить ситуацию с НАБУ и САП.

Смотрите интервью Марты Кос на канале "Европейской правды" или позже читайте текстовую версию на сайте.