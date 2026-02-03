Чому поляки стали гірше ставитися до українців і як можна це змінити

У Польщі стрімко зростає показник недоброзичливого ставлення до українців.

Проте соціологія одночасно дає надію, демонструючи шлях поступового налагодження відносин українців та поляків.

Докладніше – в статті голови правління Фонду Стефана Баторія (Польща) Едвіна Бендика Подолати кризу: чому псуються відносини з Польщею і що може їх перезапустити. Далі – стислий її виклад.

Тема допомоги українським іммігрантам, які проживають у Польщі, стала однією з важливих під час президентської виборчої кампанії 2025 року. Саме Рафал Тшасковський, кандидат від ліберальної партії, висунув ідею обмежити виплату допомоги у розмірі 800 злотих на кожну дитину лише тими випадками, коли батьки працюють.

Така ініціатива не допомогла виграти вибори, але, безсумнівно, сприяла зміні підходу до української тематики.

Її політична інструменталізація та апелювання до зростаючої в суспільстві неприязні перестали бути прерогативою правих сил, а стали спільною справою та полем змагання за нові ініціативи, що демонструють "твердість" політиків.

На політичному рівні цю зміну досить легко пояснити.

У такій ситуації ліберальні політики посилаються на теорію "відбирання кисню" у правих і намагаються перейняти близькі їм теми. Тим самим сподіваючись забрати собі найбільш помірковану частину правого електорату.

В Польщі українці є найбільшою групою серед іммігрантів, тому для багатьох поляків вони стали уособленням цього процесу, що викликає побоювання. До того ж Польща дуже швидко з країни емігрантів перетворилася на державу з однією з найвищих у світі динамік імміграції.

Будь-який соціолог пояснить, що за такої динаміки та інтенсивності руху мас людей неминуче виникають складні реакції в громадах, які приймають мігрантів. Ці реакції залежатимуть від багатьох факторів: ситуації на ринку праці, сприйняття культурних відмінностей, доступу до послуг та соціальних виплат.

Джерелом невдоволення серед поляків вже кілька років є як не конкуренція на ринку праці, так доступ до державних послуг, особливо до охорони здоров'я та освіти.

Однак складнішою є проблема загальної неприязні до виплати іммігрантам фінансової допомоги, такої як 800 злотих на кожну дитину.

Ще під час виборчої кампанії до Сейму і Сенату в 2023 році ми помітили в дослідженнях, які проводили у Фонді імені Стефана Баторія, що в Польщі панує сильна неприязнь до безумовних виплат соціальної допомоги, які називають "роздаванням".

Що робити для поліпшення відносин між народами, а не на подальше погіршення?

Дослідження Центру імені Мерошевського дає підказку.

У Польщі зростає переконання у наявності спільних інтересів з Україною.

Зростає також переконання, що нашим відносинам загрожують істотні загрози.

Відповідно поляки бачать, як багато ми маємо спільного з Україною, що може бути основою для дискусії про конкретні питання та конкретні рішення і дії.

