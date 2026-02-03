Почему поляки стали хуже относиться к украинцам и как это можно изменить

В Польше стремительно растет показатель недоброжелательного отношения к украинцам.

Однако социология одновременно дает надежду, демонстрируя путь постепенного налаживания отношений между украинцами и поляками.

Подробнее – в статье председателя правления Фонда Стефана Батория (Польша) Эдвина Бендика Преодолеть кризис: почему портятся отношения с Польшей и что может их перезапустить. Далее – краткое изложение статьи.

Тема помощи украинским иммигрантам, проживающим в Польше, стала одной из важных во время президентской избирательной кампании 2025 года. Именно Рафал Тшасковский, кандидат от либеральной партии, выдвинул идею ограничить выплату помощи в размере 800 злотых на каждого ребенка только теми случаями, когда родители работают.

Такая инициатива не помогла выиграть выборы, но, несомненно, способствовала изменению подхода к украинской тематике.

Ее политическая инструментализация и апелляция к растущей в обществе неприязни перестали быть прерогативой правых сил, а стали общим делом и полем соревнования за новые инициативы, демонстрирующие "твердость" политиков.

На политическом уровне это изменение довольно легко объяснить.

В такой ситуации либеральные политики ссылаются на теорию "отбирания кислорода" у правых и пытаются перенять близкие им темы. Тем самым надеясь забрать себе наиболее умеренную часть правого электората.

В Польше украинцы являются самой большой группой среди иммигрантов, поэтому для многих поляков они стали олицетворением этого процесса, что вызывает опасения. К тому же Польша очень быстро из страны эмигрантов превратилась в государство с одной из самых высоких в мире динамик иммиграции.

Любой социолог объяснит, что при такой динамике и интенсивности движения масс людей неизбежно возникают сложные реакции в общинах, принимающих мигрантов. Эти реакции будут зависеть от многих факторов: ситуации на рынке труда, восприятия культурных различий, доступа к услугам и социальным выплатам.

Источником недовольства среди поляков уже несколько лет является не столько конкуренция на рынке труда, сколько доступ к государственным услугам, особенно к здравоохранению и образованию.

Однако более сложной является проблема общей неприязни к выплате иммигрантам финансовой помощи, такой как 800 злотых на каждого ребенка.

Еще во время избирательной кампании в Сейм и Сенат в 2023 году мы заметили в исследованиях, проводимых в Фонде имени Стефана Батория, что в Польше царит сильная неприязнь к безусловным выплатам социальной помощи, которые называют "раздачей".

Что делать для улучшения отношений между народами, а не для их дальнейшего ухудшения?

Исследование Центра имени Мерошевского дает подсказку.

В Польше растет убеждение в наличии общих интересов с Украиной.

Растет также убеждение, что нашим отношениям угрожают существенные опасности.

Соответственно, поляки видят, как много у нас общего с Украиной, что может быть основой для дискуссии о конкретных вопросах и конкретных решениях и действиях.

Подробнее – в материале Эдвина Бендика Преодолеть кризис: почему портятся отношения с Польшей и что может их перезапустить.