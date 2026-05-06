Lufthansa підвищить ціни, щоб покрити додаткові витрати на авіапаливо

Німецька авіакомпанія Lufthansa попередила, що підвищить ціни на квитки та скоротить кількість рейсів, щоб компенсувати очікуване збільшення витрат на авіапаливо цього року на 1,7 млрд євро через закриття Ормузької протоки.

У Lufthansa наголосили, що конфлікт на Близькому Сході створює "величезні проблеми" для авіаційної галузі.

Авіакомпанія попередила, що "можливе скорочення доступності палива наприкінці року є додатковим фактором ризику".

"Зростання цін на авіаційне паливо наразі призводить до додаткових витрат у розмірі 1,7 млрд євро у 2026 році. Група має намір компенсувати це додаткове фінансове навантаження у наступних кварталах за рахунок збільшення доходів від продажу квитків, оптимізації планування мережі та подальших заходів з економії витрат", – йдеться в заяві.

Проте Lufthansa зазначила, що попит на авіаперевезення залишається високим і що вона очікує "активного" літнього туристичного сезону.

Як відомо, війна в Ірані спричинила побоювання щодо роботи авіаційних компаній у Європі через ймовірність дефіциту пального, значні обсяги якого надходили з Близького Сходу.

На цьому тлі найбільший європейський авіаційний холдинг, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального.

Водночас генеральний директор Ryanair Holdings Plc Майкл О’Лірі заявив, що "все менше турбується" щодо можливого дефіциту авіаційного палива в Європі в найближчі місяці.

В угорській авіакомпанії Wizz Air також не вважають ймовірною нестачу авіаційного палива, попри побоювання щодо його дефіциту у разі продовження війни в Ірані.

