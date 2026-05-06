Розвідка Швейцарії: Росія залишається найбільшою загрозою для Європи

На думку швейцарської розвідки, Росія залишається найбільшою загрозою безпеці, стабільності та миру в Європі, а її цілі виходять далеко за межі України.

Про це повідомив швейцарський уряд на основі щорічного звіту розвідки NDB про безпеку в альпійській країні та у світі, передає "Європейська правда".

У звіті зазначено, що ситуація з безпекою в країні значно погіршилася в останні роки та минулого року.

"(Росія) прагне відновити свій вплив у Східній Європі та як глобальний гравець, а також утвердитися як велика держава", – заявляє швейцарський уряд, на думку якого Москва веде широкий і довгостроковий конфлікт проти Заходу, використовуючи гібридні засоби.

Більше того, на думку Берна, цей конфлікт загострюється, і Росія використовує, наприклад, саботаж, діяльність з впливу, пропаганду та дезінформацію.

"Швейцарія безпосередньо зазнає впливу насамперед від кібератак, забороненої розвідувальної діяльності, зусиль з розповсюдження зброї, а також діяльності з впливу та дезінформації", – також зазначається у звіті, згідно з яким Москва розробила комплексну стратегію з обходу санкцій, накладених на неї західними країнами.

У матеріалі також йдеться про ревізіоністські наміри Росії, її військову економіку, масове озброєння та загрозу для Європи.

Водночас швейцарський уряд зазначає, що з моменту приходу до влади адміністрації президента США Дональда Трампа минулого року не є певним, чи продовжуватимуть Сполучені Штати відстоювати безпеку та оборону Європи. Хоча багато європейських країн зараз прагнуть посилити оборонний потенціал континенту, не є певним, чи цього вистачить для стримування та самооборони.

В інших частинах документа швейцарський уряд звертає увагу, серед іншого, на небезпеку тероризму, яка, на його думку, як і раніше, виходить переважно від джихадистів, особливо від окремих осіб або невеликих угруповань, які можуть здійснювати напади на цивільне населення, використовуючи прості засоби.

