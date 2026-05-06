В Ірані заявили, що ще розглядають пропозиції США про припинення війни

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї заявив, що Тегеран досі вивчає американський меморандум про взаєморозуміння, який має покласти край війні, та згодом передасть свою відповідь через пакистанських посередників.

Як пише "Європейська правда", слова речника цитує іранське агентство ISNA.

Багаї звинуватив США у спекуляціях у публікаціях ЗМІ про зміст пропозицій щодо завершення війни. Речник зазначив, що оприлюднені частини містять "амбітні та нереалістичні пропозиції", які раніше вже були відкинуті Тегераном.

Джерела ISNA також стверджують, що Іран веде переговори лише щодо завершення війни, а іранська ядерна програма на цьому етапі не обговорюється.

У середу видання Axios повідомило, що Білий дім вважає близьким узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння, який має покласти край конфлікту та визначити рамки для більш детальних переговорів щодо ядерних питань.

5 травня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американські війська завершили активну наступальну фазу війни проти Ірану та переходять до нової – з розблокування Ормузької протоки.

Цього ж дня американський президент Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення операції із супроводу комерційних суден через Ормузьку протоку на прохання Пакистану та інших держав.