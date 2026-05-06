Конституційний суд Польщі відкинув рішення ЄСПЛ щодо суддів

Конституційний суд Польщі відреагував на резонансне рішення Європейського суду з прав людини з вимогою розблокувати обраних суддів КС, присягу яких відмовився приймати президент Кароль Навроцький.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

На думку КС, Європейський суд з прав людини не може виносити рішення у справах, що стосуються польського державного устрою.

"Нагадуємо, що до компетенції Європейського суду з прав людини не належить винесення рішень щодо конституційного устрою органів Республіки Польща, а також виконання функцій трудового суду. Він також не може зобов'язувати будь-який польський орган, у тому числі уряд, втручатися в компетенції найвищого органу судової влади, яким є Конституційний трибунал", – повідомив КС Польщі.

Конституційний суд підкреслив у своїй заяві, що в Польщі щодо обраних Сеймом суддів не ведеться жодного провадження. Це означає, що не відбулося так званого вичерпання правових засобів. Тому, на думку КС, не існує підстави, яка є умовою подання скарги до Європейського суду з прав людини.

Прессекретар Конституційного суду Вероніка Сцібор повідомила Polsat News, що досі до КС не надійшло жодного листа чи інформації про проміжну ухвалу, видану Європейським судом з прав людини.

Раніше стало відомо, що Європейський суд з прав людини ухвалив сприятливе рішення щодо суддів Конституційного суду Польщі, обраних у Сеймі, чию присягу не прийняв Навроцький.

