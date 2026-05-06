Спалах хантавірусу на круїзному лайнері: 14 іспанців помістять на карантин у Мадриді

Круїзне судно MV Hondius, на борту якого зафіксовано спалах хантавірусу, наступної суботи пришвартується в порту на Тенерифе, звідки іноземні пасажири будуть евакуйовані до своїх країн, а 14 іспанців доставлять до лікарні в Мадриді, де вони пройдуть карантин.

Про це заявила іспанська міністерка охорони здоров'я Моніка Гарсія, яку цитує EFE, повідомляє "Європейська правда".

Гарсія уточнила, що 14 іспанських громадян на борту, один з яких є членом екіпажу, пройдуть обстеження після прибуття на Канарські острови.

Потім їх доставлять військовим літаком на базу Торрехон-де-Ардос, а звідти – до Центральної лікарні Міністерства оборони, оскільки там є "ізолятори високого рівня", де вони перебуватимуть на карантині.

У разі, якщо у когось з іспанських пасажирів з'являться будь-які симптоми, його планується помістити у зазначені ізоляційні відділення, тоді як ті, хто залишиться безсимптомним, проходитимуть карантин у лікарні, але в інших приміщеннях.

Що стосується терміну ізоляції, він залежатиме від результатів технічних нарад, на яких буде визначено "нульовий день контакту" з урахуванням інкубаційного періоду вірусу, що становить близько 45 днів.

Як зазначено, ніхто з 14 іспанських громадян не має жодних симптомів.

Після прибуття лайнера туди буде запущено механізм медичної оцінки та евакуації для репатріації всіх пасажирів, за винятком тих, кому це не дозволяє стан здоров'я.

Якщо якомусь іноземному пасажиру знадобиться невідкладна медична допомога, її буде надано в Іспанії.

Весь цей процес, підкреслила міністерка, "буде супроводжуватися всіма необхідними гарантіями безпеки", оскільки як медична допомога, так і перевезення здійснюватимуться у спеціально обладнаних приміщеннях та на спеціальному транспорті, "уникаючи будь-якого контакту з місцевим населенням та забезпечуючи в будь-який момент безпеку персоналу, що надає допомогу".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іспанія прийме на своїх Канарських островах круїзний лайнер, де стався спалах хантавірусу, та прийме на лікування одного з найважчих пацієнтів – лікаря, члена екіпажу. Ще трьох хворих повітрям евакуюють на лікування до Нідерландів та Німеччини, не чекаючи прибуття на Канари.

Регіональний уряд іспанських Канарських островів вже виступив проти того, щоб лайнер причалив до них.