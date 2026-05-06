Зеленський: Угорщина повернула захоплені гроші Ощадбанку

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що угорська сторона повернула гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені у Будапешті у березні.

Про це український президент написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі Зеленський подякував Угорщині "за конструктив та цивілізований крок".

"Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти, й цінності в повному обсязі", – поінформував він.

Зеленський також висловив вдячність українській команді, яка боролася "за справедливе рішення та захищала інтереси нашої держави й наших людей".

Примітно, що це відбулось ще до того, як в Угорщині офіційно змінилась влада. Очікується, що Петер Мадяр стане прем'єром 9 травня.

Нагадаємо, на початку березня Нацбанк України повідомив, що влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти.

Конвой українських інкасаторів перевозив з австрійського Raiffeisen Bank до українського Ощадбанку готівки та золота на суму близько $80 млн.

Згодом Угорщина відпустила українських інкасаторів та ухвалила закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку.

Посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю "Європейській правді" наголошував, що у цій справі важливо не просто повернути майно, а й щоб винні понесли покарання.

