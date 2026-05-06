Спікер парламенту Вірменії відреагував на обурення Білорусі через його заяви

Спікер вірменського парламенту Ален Симонян відреагував на виклик тимчасового повіреного Вірменії до білоруського МЗС, який спровокували його заяви про несамостійність Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Симоняна наводить вірменська служба "Радіо Свобода".

Тимчасового повіреного Вірменії Артура Саргсяна викликали до МЗС Білорусі, де заявили протест та вручили ноту у зв’язку з "недружніми діями вірменської сторони".

Причиною для цього стали слова спікера парламенту Вірменії Алена Симоняна про несамостійність Білорусі. Зокрема, він сказав, що Вірменія "не має стати провінцією і керуватися так, як Білорусь".

Коментуючи це, Симонян зазначив, що "зневажливе ставлення до Вірменії, до партнера по ОДКБ та до вірменської держави погіршує відносини".

"Політичний курс – це справа кожної держави. Для Вірменії права людини та свободи є найважливішими цінностями, і я вважаю, що кожна держава обирає свій приклад. Ми обрали шлях демократизації для Вірменії; вони (Білорусь. – Ред.) обрали дещо інший шлях", – сказав він.

Симонян також повторив, що "Вірменія не стане провінцією" і не буде політично залежною.

"Вірменія підвищить рівень свого політичного суверенітету з усіх боків, а білоруська модель управління є неприйнятною для моєї країни і для мене. Вірменія – це вільна країна з вільними ЗМІ, правами людини та верховенством права", – резюмував він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виключає повернення країни до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

