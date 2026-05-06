Берлін офіційно заборонив радянську і російську символіку 8 і 9 травня

Поліція Берліна в середу, 6 травня, опублікувала адміністративну постанову, яка обмежує свободу зібрань і доступ до громадських місць у районі трьох радянських військових меморіалів із 8 травня о 6.00 до 9 травня о 22.00.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

У зонах обмежень – у районах Трептов-Кепенік, Мітте і Панков – заборонено військову форму і знаки розрізнення, демонстрацію літер Z і V, георгіївські стрічки, прапори і предмети з російською символікою, прапори СРСР, Білорусі, Чеченської Республіки і портрети їхніх керівників, а також зображення України без урахування окупованих територій.

Під заборону також підпадають російські військові та маршові пісні – зокрема, всі варіанти "Священной войны" – і будь-які дії, що прославляють війну Росії проти України.

Заборона поширюється на всіх присутніх у зонах обмежень – незалежно від того, є вони учасниками демонстрацій чи ні. Виняток становлять дипломатичні делегації та інші особи, які користуються привілеями.

Ветеранів Другої світової війни звільнено від заборони на носіння військової форми, знаків розрізнення та георгіївських стрічок. Прапори і стрічки також дозволено у складі вінків і квіткових кошиків, покладених до меморіалів.

На думку поліції, символіка, яку раніше вважали нешкідливою, – георгіївські стрічки, військова форма, радянські прапори, – у контексті війни в Україні, що триває, набула принципово іншого значення. Влада вказує, що російська пропаганда безпосередньо пов'язує нинішню війну з перемогою над нацизмом у Другій світовій війні, що унеможливлює розмежування історичного вшанування і підтримки агресії.

Символ "Z", що з'явився на російській військовій техніці на початку вторгнення, розцінюється як схвалення війни і може кваліфікуватися як кримінально каране діяння.

Особливе занепокоєння, наголошується в постанові, викликають українські біженці, які проживають у Берліні, для яких демонстрація подібної символіки має яскраво виражений залякувальний характер.

Аналогічні заходи в Берліні запроваджували щорічно з 2022 року. У 2023 році біля меморіалу в Трептов-парку було вилучено 170 предметів – фрагменти форми, куртки, георгіївські стрічки, а кількох людей було затримано.

У 2023 і 2024 роках фіксувалися численні випадки порушення заборон – носіння георгіївських стрічок і демонстрація російських прапорів.

В естонській Нарві, що межує з Росією, 9 травня планують розмістити на стіні місцевого замку плакат, на якому російського правителя Владіміра Путіна зображено в образі Адольфа Гітлера.

Також писали, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з російським правителем Владіміром Путіним, але водночас не братиме участі у військовому параді.