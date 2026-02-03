Фон дер Ляєн прийняла запрошення Зеленського й приїде у Київ у лютому

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ на запрошення президента України Володимира Зеленського з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо у вівторок, 3 лютого.

Фон дер Ляєн буде в Києві на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Вчора президентка фон дер Ляєн розмовляла з президентом Зеленським, як вони роблять це регулярно… Президентка фон дер Ляєн прийняла запрошення бути в Україні та відзначити чотири роки з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – заявила Піньо.

Вона наголосила, що це буде "знаком солідарності Європейського Союзу з Україною та нашої рішучості та єдності перед обличчям триваючої агресії Росії".

Речниця не уточнила, коли саме відбудеться подорож Урсули фон дер Ляєн в Україну.

"Ми обговорюємо деталі та поділимося ними з вами, коли матимемо більше інформації про цей візит", – сказала Паула Піньо.

Як повідомляла "Європейська правда", делегація європейських комісарів, яка включатиме єврокомісарку з питань розширення ЄС Марту Кос, прибуде з візитом до Києва до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому.

Нагадаємо, Єврокомісія цього тижня очікувано оприлюднить пропозицію щодо змісту 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який планують символічно ухвалити 24 лютого, на четверту річницю повномасштабної війни.

Також повідомлялося, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скликала свою команду європейських комісарів на зустріч 4 лютого, щоб спробувати розрядити напружену ситуацію та поліпшити їхню роботу.