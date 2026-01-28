Джерело: наступного тижня Єврокомісія оголосить пропозицію щодо 20-го пакета санкцій

Європейська комісія наступного тижня може зробити публічною свою пропозицію щодо нового, 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, який має бути ухвалений до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому.

Про це кореспондентці "Європейської правди" заявили кілька дипломатів держав ЄС у Брюсселі.

20-й пакет санкцій ЄС проти РФ буде оголошений на початку лютого та затверджений до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Наступного тижня Єврокомісія може зробити публічною свою пропозицію щодо вмісту 20-го пакета санкцій проти Росії", – повідомили співрозмовники "ЄвроПравди".

Затвердити 20-й пакет планують ближче до роковин повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого.

Щодо вмісту пакета, за інформацією співрозмовників "Європейської правди", 20-й пакет значну увагу сконцентрує на тіньовому флоті Росії.

Також у морській сфері пропонується запровадити повну заборону надавати послуги в портах та територіальних водах ЄС будь-якому судну, що перевозить російські вуглеводневі енергоресурси з російських портів.

Окрім цього, до 20-го пакета можуть увійти посилені обмеження на російські мінеральні добрива, які досі є третьою за величиною категорією товарного експорту з Росії до Євросоюзу.

Планується заборона експорту у РФ деяких товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у воєнно-промисловому комплексі РФ.

А ще – повна заборона експорту на російський ринок предметів розкоші з Європи, незалежно від їх ціни.

У рамках боротьби з обходом вже існуючих санкцій, новий пакет сконцентрується на припиненні такої практики у фінансовому секторі.

До 20-го санкційного пакета санкцій ЄС проти РФ можуть бути також включені деякі компанії з Китаю.

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз 23 жовтня затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, запровадив новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у ЄС з 3-місячним перехідним періодом.

ЄС планує затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що з Європи надходять "хороші сигнали" про готовність європейських держав далі тиснути на Росію для завершення війни.