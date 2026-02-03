Фон дер Ляйен приняла приглашение Зеленского и приедет в Киев в феврале

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо во вторник, 3 февраля.

Фон дер Ляйен будет в Киеве на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Вчера президент фон дер Ляйен разговаривала с президентом Зеленским, как они делают это регулярно... Президент фон дер Ляйен приняла приглашение быть в Украине и отметить четыре года с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину", – заявила Пиньо.

Она подчеркнула, что это будет "знаком солидарности Европейского Союза с Украиной и нашей решимости и единства перед лицом продолжающейся агрессии России".

Пресс-секретарь не уточнила, когда именно состоится путешествие Урсулы фон дер Ляйен в Украину.

"Мы обсуждаем детали и поделимся ими с вами, когда будем иметь больше информации об этом визите", – сказала Паула Пиньо.

Как сообщала "Европейская правда", делегация европейских комиссаров, которая будет включать еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марту Кос, прибудет с визитом в Киев к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в феврале.

Напомним, Еврокомиссия на этой неделе ожидаемо обнародует предложение по содержанию 20-го пакета санкций ЕС против России, который планируют символически принять 24 февраля, на четвертую годовщину полномасштабной войны.

Также сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвала свою команду европейских комиссаров на встречу 4 февраля, чтобы попытаться разрядить напряженную ситуацию и улучшить их работу.