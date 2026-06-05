Глава МЗС Словаччини передав Україні медичне обладнання на суму в сотні тисяч євро

Словацька Республіка продовжує надавати практичну гуманітарну допомогу цивільному населенню, яке постраждало від війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

Під час візиту до Військово-медичного клінічного центру у Вінниці в п'ятницю глава МЗС Словаччини Юрай Бланар передав сучасне діагностичне обладнання на суму понад 343 000 євро.

"Війна приносить біль, страждання та смерть. Однак саме лікарні дають надію тим, хто безпосередньо постраждав від війни. Медичний персонал тут виконує надзвичайно професійну роботу, я хочу висловити їм свою величезну повагу, вклонитися їхнім зусиллям і радію, що нам вдалося доставити найсучасніше діагностичне обладнання до цієї клініки завдяки словацькій гуманітарній підтримці", – наголосив Бланар під час візиту до медичного закладу.

Глава словацької дипломатії заявив, що Україна є пріоритетною країною-партнером Словацької Республіки у сфері співпраці з питань розвитку. Уряд Словаччини прийняв рішення надати офіційну допомогу з розвитку у вигляді трьох медичних приладів для двох українських медичних закладів загальною вартістю понад 340 тисяч євро.

Словаччина передала два апарати до Військово-медичного клінічного центру у Вінниці – цифровий скринінговий мамограф з томосинтезом та стоматологічний комплект із цифровим рентгеном. Ще один мобільний цифровий рентген-апарат отримав Національний інститут кардіохірургії ім. М. М. Амосова у Києві.

"Я дуже радий, що Словацька Республіка може у межах своїх можливостей сприяти покращенню медичного обслуговування в Україні. Мені приємно, що самі лікарі та медичний персонал висловили задоволення тим, що у їхньому розпорядженні є найсучасніше діагностичне обладнання", – зазначив словацький міністр.

Водночас він високо оцінив професійний рівень медичного клінічного центру, який надає допомогу військовослужбовцям та цивільним пацієнтам. Особливо він відзначив наукову діяльність, спрямовану на лікування важких травм, та унікальні процедури, що допомагають запобігти ампутаціям. На думку глави словацької дипломатії, представлені результати є надзвичайно цінними також з точки зору подальшої професійної співпраці та обміну досвідом між словацькими та українськими медиками.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про роботу між Україною та Словаччиною над датою та місцем проведення наступного раунду міжурядових консультацій.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що міжурядові консультації України та Словаччини можуть відбутися до кінця червня в Києві чи Братиславі.