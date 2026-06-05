Українця, що впіймав у Польщі легендарного сома, депортували і заборонили в'їзд на 5 років

У Польщі вирішили депортувати громадянина України, який спричинив масштабне обурення тим, що забрав як здобич велетенського сома з варшавського озера Балатон, порушивши при цьому місцеві правила.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

Після завершення розслідування щодо 57-річного українця, затриманого після вилову легендарного сома у Варшаві, чоловіка передали представникам Прикордонної служби.

Там вирішили депортувати його в Україну з міркувань, що подальше його перебування у Польщі "становить загрозу для громадського порядку".

Речниця Надвіслянського відділу Прикордонної служби заявила, що на додачу українцю заборонили в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони у наступні 5 років.

Чоловіка доправили на КПП у Дорогуську того ж дня та передали українським прикордонникам.

Фото: Надвіслянський відділ Прикордонної служби Польщі

Перед цим чоловіку висунули звинувачення у вилові риби в заборонений сезон, а також транспортуванні здобичі без води, що прирівнюється до жорстокого поводження.

Сом довжиною 182 см прожив у варшавському озері приблизно 20 років і став місцевою легендою, тож вчинок українця одразу викликав бурхливу реакцію.

Раніше у Польщі заборонили в’їзд до країни на п'ять років українському блогеру, який заїхав автомобілем до озера Морське Око у заповідній зоні.