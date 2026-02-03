Швеція та Данія разом замовлять Україні засоби ППО на 246 мільйонів євро

Швеція та Данія разом передадуть Україні пакет допомоги, який міститиме засоби протиповітряної оборони, на суму 2,6 мільярда шведських крон (246 млн євро).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє шведський суспільний мовник SVT.

Швеція виділяє майже 200 млн євро на закупівлю систем Tridon Mk2. Це зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва, які є особливо ефективними у збитті дронів.

"Він (комплекс. – Ред.) може збивати дрони, крилаті ракети та навіть гелікоптери. Це здатність, яка потрібна Україні, враховуючи, що російські далекобійні удари зараз дуже інтенсивні по всій території країни", – заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Ці установки будуть спеціально пристосовані для збивання безпілотників та інших повітряних загроз на коротких відстанях.

Данія інвестує у закупівлю Tridon Mk2 понад 40 млн євро.

Точна кількість комплексів, придбаних для України, є конфіденційною, але, за даними шведських посадовців, вона задовольнить потреби батальйону ППО. Системи вже перебувають на етапі виробництва, і очікується, що вони будуть доставлені в Україну за кілька місяців.

1 лютого стало відомо, що Швеція також готує "один з найбільших" пакетів військової допомоги для України.

Нагадаємо, в уряді України очікують, що завод виробника шведських винищувачів Gripen в Україні з’явиться у 2033 році, а самі літаки – "значно раніше".

Президент Володимир Зеленський заявив, що перші літаки можуть надійти вже у 2026 році.