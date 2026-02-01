Швеція готує "один з найбільших" пакетів військової допомоги для України – МОУ

Україна і Швеція обговорюють наповнення наступного великого пакета військової допомоги від Стокгольма.

Як пише "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі Міноборони України за підсумками розмови міністра Михайла Федорова зі шведським колегою Полом Йонсоном.

У розмові Федоров обговорив з Йонсоном вміст наступного шведського пакета військової допомоги для України, який називають "одним з найбільших".

"Шведська сторона готує масштабний пакет допомоги, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії Saab, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс – додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з deep strike", – зазначають у комюніке.

Також "предметно обговорили" можливість постачання літаків Gripen та передачі ракет Meteor, які є ключовими інструментами протидії літакам-носіям керованих авіаційних бомб.

Зазначають, що також Україна та Швеція обговорюють можливість додаткових внесків до ініціативи PURL (що забезпечує закупівлю американської зброї для України коштовм інших союзників), зокрема для придбання засобів протидії російським балістичним ракетам.

Крім того, йшлося про партнерство в оборонних інноваціях, щоб залучати грантові кошти для оборонних компаній та тестувати інноваційні рішення безпосередньо на фронті.

"Паралельно сторони працюють над прискоренням запуску спільного виробництва українських безпекових рішень на території Швеції", – додають у комюніке.

Нагадаємо, в уряді України очікують, що завод виробника Gripen в Україні з’явиться у 2033 році, а самі літаки – "значно раніше".

Президент Володимир Зеленський заявив, що перші літаки можуть надійти вже у 2026 році.