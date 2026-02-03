Швеция и Дания вместе закажут Украине средства ПВО на 246 млн евро

Швеция и Дания вместе передадут Украине пакет помощи, который будет содержать средства противовоздушной обороны на сумму 2,6 млрд шведских крон (246 млн евро).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает шведский общественный вещатель SVT.

Швеция выделяет почти 200 млн евро на закупку систем Tridon Mk2. Это зенитно-ракетные комплексы шведского производства, которые особенно эффективны в сбивании дронов.

"Он (комплекс. – Ред.) может сбивать дроны, крылатые ракеты и даже вертолеты. Это способность, которая нужна Украине, учитывая, что российские дальнобойные удары сейчас очень интенсивны по всей территории страны", – заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Эти установки будут специально приспособлены для сбивания беспилотников и других воздушных угроз на коротких расстояниях.

Дания инвестирует в закупку Tridon Mk2 более 40 млн евро.

Точное количество комплексов, приобретенных для Украины, конфиденциально, но, по данным шведских чиновников, оно удовлетворит потребности батальона ПВО. Системы уже находятся на этапе производства, и ожидается, что они будут доставлены в Украину через несколько месяцев.

1 февраля стало известно, что Швеция также готовит "один из крупнейших" пакетов военной помощи для Украины.

Напомним, в правительстве Украины ожидают, что завод производителя шведских истребителей Gripen в Украине появится в 2033 году, а сами самолеты – "значительно раньше".

Президент Владимир Зеленский заявил, что первые самолеты могут поступить уже в 2026 году.