У НАТО повідомили, що низка партнерів передадуть Україні ракети ППО з власних запасів

Президент України Володимир Зеленський публічно просить партнерів передати ракети ППО зі складів; у НАТО запевняють, що ця робота вже ведеться.

Про це йшлося на спільній пресконференції Зеленського та генсека НАТО Марка Рютте у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський, посилаючись на зростаючу потребу України у перехоплювачах до ППО, заявив, що держави партнери можуть зробити більше, передавши до ЗСУ наявні у них ракети.

Це активність не має бути заміною фінансуванню програми PURL, що використовується для закупівлі зброї в США, а повинна доповнювати її, йшлося у заяві президента. "Ми продовжуємо працювати разом Марком і з усіма партнерами, щоби зберегти євроатлантичну співпрацю", – заявив він посилаючись на плани НАТО забезпечити фінансування PURL.

"Але те, що є зараз на складах наших партнерів – має реально працювати на захист (українського неба)", – наголосив Зеленський.

Генсек НАТО зі свого боку, повідомив, що ця робота вже ведеться і назвав кілька країн, які надають або готуються надати Україні таку допомогу.

"Я бачу багато країн, включаючи Туреччину, Норвегію, Канаду, Іспанію, хто зараз уже детально переглядає власні запаси, щоби знайти, що вони можуть передати (до ЗСУ) зі складів, включаючи A120, A9X (ракети класу повітря-повітря – ЄП), а також ракети PAC для систем Patriot, які є критичними для українського ППО", – заявив він.

Раніше генсек НАТО повідомив, що країни Європи знайдуть понад $15 млрд на закупівлю зброї для ЗСУ.

Марк Рютте також перед приїздом до Києва країни ЄС, що "сидять на запасах перехоплювачів", передати ці ракети Україні.

Збої у постачаннях є болючим питанням для Києва, зокрема, Зеленський пояснив "наїхав" на Європу у Давосі через проблеми з ракетами для ППО.