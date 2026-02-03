В НАТО сообщили, что ряд партнеров передадут Украине ракеты ПВО из собственных запасов

Президент Украины Владимир Зеленский публично просит партнеров передать ракеты ПВО со складов; в НАТО уверяют, что эта работа уже ведется.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Владимир Зеленский, ссылаясь на растущую потребность Украины в перехватчиках ПВО, заявил, что государства-партнеры могут сделать больше, передав ВСУ имеющиеся у них ракеты.

Эта активность не должна заменять финансирование программы PURL, которая используется для закупки оружия в США, а должна дополнять ее, говорилось в заявлении президента. "Мы продолжаем работать вместе с Марком и со всеми партнерами, чтобы сохранить евроатлантическое сотрудничество", – заявил он, ссылаясь на планы НАТО обеспечить финансирование PURL.

"Но то, что есть сейчас на складах наших партнеров, должно реально работать на защиту (украинского неба)", – подчеркнул Зеленский.

Генсек НАТО, со своей стороны, сообщил, что эта работа уже ведется, и назвал несколько стран, которые предоставляют или готовятся предоставить Украине такую помощь.

"Я вижу много стран, включая Турцию, Норвегию, Канаду, Испанию, которые сейчас уже детально пересматривают свои запасы, чтобы найти, что они могут передать (ВСУ) со складов, включая A120, A9X (ракеты класса воздух-воздух -ЕП), а также ракеты PAC для систем Patriot, которые являются критическими для украинской ПВО", – заявил он.

Ранее Генсек НАТО сообщил, что страны Европы найдут более $15 млрд на закупку оружия для ВСУ.

Марк Рютте также перед приездом в Киев страны ЕС, которые "сидят на запасах перехватчиков", передать эти ракеты Украине.

Сбои в поставках являются болезненным вопросом для Киева, в частности, Зеленский объяснил "наехал" на Европу в Давосе из-за проблем с ракетами для ПВО.