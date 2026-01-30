Зеленський пояснив, що "наїхав" на Європу у Давосі через проблеми з ракетами для ППО

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що мав підстави для критичних заяв на адресу Європи після того, як брак фінансування призвів до дефіциту ракет ППО і росіянам вдалося уразити енергетику Києва.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський не став заперечувати, що з європейських столиць його промова могла видатися занадто різкою і пояснив це тим, "ми живемо у різних інформаційних полях – Україна і решта Європи".

Також Зеленський визнав, що йдеться не лише про інформаційні, але і про "емоційні" розбіжності у сприйнятті подій.

Президент пояснив, що його виступу в Давосі передували важкі обстріли енергетичної інфраструктури коли росіяни вразили значну кількість об'єктів у Києві, а також визнав: він знав наперед, що ЗСУ не зможуть відбити цю атаку.

"Наприклад, у нас в Україні російські атаки по ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4 в Києві, а я знаю, що порожні дивізіони проти балістичних ударів. Просто порожні. Уявіть собі: я знаю, що летить балістика проти нашої енергетики; я знаю, що стоїть Patriot; і я знаю, що не буде світла, бо немає ракет для захисту", – розповів він.

Причиною дефіциту ракет, за його словами, став брак фінансування для закупівлі в США протиракет PAC-3, здатних перехоплювати балістику.

Утім, президент Зеленський ухилився від прямої відповіді на прохання уточнити, чому його критика була спрямована саме на Європи і уникала США, хоча йдеться про американські ракети.

"США не дають нам ракети безкоштовно. По-різному можемо до цього ставитися. Це проплачується Європою, і транш по PURL (для закупівлі зброї в США) не був проплачений. Ракети не прийшли. Я просто констатую, що відбувається. Тому я і кажу, що емоційно та інформаційно треба бути в одній площині", – додав він.

Президент також наголосив, що після того дефіцит був заповнений, але протиракети прийшли із дводенним запізненням,

"PAC-3 прийшли через день після того, як нам роблять майже блекаут", – заявив він.

Раніше генсек НАТО звернувся до країн, що "сидять на запасах перехоплювачів", передати ці ракети Україні.

Також у січні Норвегія передала Україні значну кількість ракет до систем ППО NASAMS.

Зеленський вже заявляв, що стан ППО України залежить від єдності Європи і США.